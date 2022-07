ARCHIV - Ein Fenster einer an einer Schule ist zum Lüften geöffnet. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild FOTO: Christoph Schmidt up-down up-down Schule Mehr als 4200 Flüchtlingskinder aus der Ukraine an Schulen Von dpa | 05.07.2022, 13:36 Uhr

An Hamburgs Schulen werden mittlerweile 4226 vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohene Kinder und Jugendliche unterrichtet. Sie seien an 293 zumeist staatlichen Schulen in der Hansestadt untergekommen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. Anmeldungen für weitere 105 Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Tagen eingegangen seien, lägen bereits vor. Auch ihnen würden in Kürze Plätze zugewiesen.