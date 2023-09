Demonstrationen Mehr als 2500 Menschen demonstrieren: Menschenrechte im Iran Von dpa | 16.09.2023, 17:11 Uhr | Update vor 55 Min. Demonstration zum ersten Todestag von Jina Mahsa Amini Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down

Anlässlich des ersten Todestages der iranischen Protestikone Jina Mahsa Amini haben zahlreiche Menschen in Hamburg protestiert. An der größten von mehreren Demonstrationen hätten sich schätzungsweise 2500 Menschen beteiligt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Es sei zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen gekommen. Der Protest sei friedlich verlaufen. An zwei kleineren Veranstaltungen hätten rund 200 und 20 Menschen teilgenommen.