Anfrage der AfD Mehr als 10.000 kleine Waffenscheine in Hamburg registriert Von dpa | 31.08.2023, 16:04 Uhr Nach Angaben der AfD hat sich die Anzahl der kleinen Waffenscheine in Hamburg in den letzten acht Jahren mehr als verdoppelt.

In Hamburg besitzen immer mehr Menschen einen kleinen Waffenschein. Die Zahl steigt kontinuierlich und hat mittlerweile die 10.000er-Marke überstiegen, während 2015 noch weniger als die Hälfte an Waffenscheinen registriert war. Das hat eine Anfrage der AfD an den Senat ergeben.