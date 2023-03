Helga Maria Schmid Foto: Lisa Leutner/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Verteidigung Matthiae-Mahl mit Cavoli und OSZE-Generalsekretärin Von dpa | 03.03.2023, 01:46 Uhr

Zum traditionellen Hamburger Matthiae-Mahl werden am Freitag (18.30 Uhr) die OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid und der Oberbefehlshaber der Nato in Europa, General Christoper Cavoli, als Ehrengäste im Rathaus der Hansestadt erwartet. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) soll zu Beginn des Festmahls eine Ansprache vor den rund 400 Gästen halten. Das Motto lautet in diesem Jahr „Zur Sicherheit in der Zeitenwende“.