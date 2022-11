Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Masseur soll zwei Frauen sexuell angegriffen haben Von dpa | 18.11.2022, 13:51 Uhr

Ein 37 Jahre alter Masseur aus Hamburg muss sich von Montag an wegen sexueller Übergriffe auf zwei Frauen vor dem Amtsgericht St. Georg verantworten. Ihm werden sexueller Übergriff im besonders schweren Fall in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung sowie sexuelle Belästigung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Hamburg mit.