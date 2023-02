Maske Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Corona Maskenpflicht in Hamburg aufgehoben Von dpa | 01.02.2023, 05:38 Uhr

Fast drei Jahre lang ging es in Bussen und Bahnen in Hamburg nur mit Maske. Damit ist nun Schluss. Und mit Auslaufen der 80. Eindämmungsverordnung des Senats fällt auch die Isolationspflicht weg. Nur in Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen gibt es noch Corona-Einschränkungen.