Musik Mary Roos ist immer Optimistin: Dank glücklichem Elternhaus Von dpa | 18.10.2022, 07:43 Uhr

Schlagersängerin Mary Roos (73, „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“) behält auch in eher schlechten Zeiten stets einen positiven Blick auf das Leben - und führt das auf ein glückliches Elternhaus zurück. „Ich habe einen Optimismus in mir, der manchmal mich selbst erschüttert“, sagte Roos der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Bei mir ist das berühmte Glas immer halb voll. Und selbst wenn ich denke, jetzt bin ich doch ziemlich verzweifelt, sehe ich trotzdem das Gute.“ Geholfen habe der gebürtigen Rheinländerin dabei die Devise: „Dinge, die du nicht ändern kannst, die musst du bewältigen!“. Roos hatte bereits 1970 mit dem Schlager „Arizona Man“ Furore gemacht und 2019 ihre Karriere beendet.