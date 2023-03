Laeiszhalle - Hamburg Foto: picture alliance / dpa/Archiv up-down up-down Musik Weltstars beim Martha Argerich Festival der Symphoniker Von dpa | 30.03.2023, 12:16 Uhr

Beim Martha Argerich Festival der Symphoniker Hamburg Ende Juni werden wieder zahlreiche Weltstars erwartet. Vom 20. bis zum 30. Juni werden neben der argentinisch-schweizerischen Starpianistin Künstlerinnen und Künstler wie Daniel Barenboim, Daniil Trifonow, Mischa Maisky und Sylvain Cambreling in sieben Konzerten im Großen und drei Konzerten im Kleinen Saal der Laeiszhalle zu erleben sein, teilten die Symphoniker am Donnerstag in Hamburg mit. Das Eröffnungskonzert ist in der Elbphilharmonie geplant.