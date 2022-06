Knapp ein Drittel der Werftbetriebe sehe die Geschäftslage als schlecht an. FOTO: IMAGO/Carl Groll Hamburg Sorgen um hohe Energiekosten und Fachkräftemangel belasten die maritime Wirtschaft Von dpa | 17.06.2022, 12:20 Uhr

In ihrer Frühjahrsumfrage habe sich der Geschäftsklimaindex in den drei Teilbranchen Hafenwirtschaft, Schifffahrt und Schiffbau verschlechtert, teilte die IHK Nord am Freitag mit. Im Schiffbau sank der Index um zwölf Punkte.