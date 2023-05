Warnstreik Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down Tarife Marburger Bund ruft Hamburger Klinikärzte zum Warnstreik auf Von dpa | 03.05.2023, 12:25 Uhr

Der Marburger Bund hat mehrere Tausend Hamburger Klinikärzte aufgerufen, sich am kommenden Dienstag an einem bundesweiten Warnstreik zu beteiligen. Zu einer Kundgebung am Dammtorbahnhof würden bis zu 2000 Mediziner aus Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet, teilte die Ärztegewerkschaft am Mittwoch mit. Den Krankenhäusern sei eine Notdienstvereinbarung angeboten worden, hieß es. Für die bundesweit rund 55.000 Klinikärzte fordert der Marburger Bund einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent.