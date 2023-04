An der Hamburger S-Bahn Haltstelle wurde ein Mann von einer S-Bahn überrollt. Foto: HamburgNews/Höfig up-down up-down Unfallopfer stirbt im Gleisbett Mann wird an den Hamburger Landungsbrücken von S-Bahn überrollt und stirbt Von HamburgNews | 26.04.2023, 19:57 Uhr

Schrecklicher Unfall am Mittwochabend in Hamburg: An der Haltestelle Landungsbrücken wird ein Mann von einer S-Bahn erfasst und erliegt noch im Gleisbett seinen schweren Verletzungen.