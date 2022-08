Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Hamburg Mann wird an Bushaltestelle von vier Männern verletzt Von dpa | 12.08.2022, 14:26 Uhr

Ein 41-Jähriger ist an einer Bushaltestelle in Hamburg-Rothenburgsort von vier jungen Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die Vier stiegen am Mittwoch in den vollen Bus und gerieten mit dem 41-Jährigen aus bisher ungeklärter Ursache in einen Konflikt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe die Gruppe den Mann an der Haltestelle aus dem Bus gedrängt und auf ihn eingeschlagen und eingetreten. Ein 33-jähriger Fahrgast kam dem Mann zur Hilfe und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.