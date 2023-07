Strafgesetzbuch Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Sttrafjustizgebäude Hamburg Mann wegen Misshandlung von Frau zu Jahren Haft verurteilt Von dpa | 27.07.2023, 18:57 Uhr

Das Landgericht Hamburg hat einen 52-Jährigen wegen schwerer und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Gericht ordnete die Unterbringung des Alkoholsüchtigen in einer Entziehungsanstalt an, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Zuvor müsse der Mann allerdings ein Jahr und sechs Monate der Freiheitsstrafe vollziehen.