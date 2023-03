Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Eimsbüttel Mann versprüht Reizgas in Wohnhaus und trifft fünf Menschen Von dpa | 20.03.2023, 14:58 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eimsbüttel hat ein Mann ziellos Atemreizgas versprüht. Ein Vater, zwei Kinder und zwei Reinigungskräfte hätten das Spray bei dem Vorfall am Montagmorgen eingeatmet, teilte die Polizei mit. In ein Krankenhaus musste aber niemand von ihnen. Zuvor berichtete das „Hamburger Abendblatt“.