Unfall Mann stürzt von Hebebühne und erliegt seinen Verletzungen Von dpa | 02.04.2023, 13:20 Uhr

Ein 40-jähriger Mann ist in Hamburg mit seinem Fahrrad von einer Hebebühne gestürzt und später seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt sich der 40-Jährige in der Nacht zum Samstag mit einem Arbeitskollegen auf einem frei zugänglichen Firmengelände im Stadtteil Eidelstedt auf. Es wurde Alkohol getrunken.