Verkehr Mann stürzt in Gleis und verunglückt tödlich Von dpa | 23.08.2023, 21:02 Uhr

Ein 23-Jähriger ist am Hamburger S-Bahnhof Nettelnburg ums Leben gekommen. Er sei am Mittwochabend nach ersten Erkenntnissen der Videoauswertung auf dem Bahnsteig gestolpert, ins Gleis gefallen und von einer einfahrenden S-Bahn überrollt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann sei im Gleis gestorben. Ersten Ermittlungen zufolge habe es sich um einen Unfall gehandelt. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid, so der Sprecher. Der Bahnhof wurde nach dem Vorfall geräumt und vorübergehend für den Zugverkehr in beide Richtungen gesperrt.