Peter Tschentscher Foto: Christian Charisius/dpa Mann stürmt aufgebracht auf Tschentscher zu Von dpa | 04.04.2023, 12:52 Uhr

Bei einer Veranstaltung der Hamburger SPD mit Bürgermeister Peter Tschentscher im Stadtteil Lohbrügge hat die Polizei am Montagabend einen älteren Mann festgenommen. Der 69-Jährige sei sehr aufgebracht gewesen und plötzlich auf die Bühne gekommen. Er sei wild gestikulierend auf den Bürgermeister zugegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Tschentschers Personenschützer hätten den Mann von der Bühne geschoben. Polizisten nahmen den 69-Jährigen fest. Dabei habe er sich gewehrt und getreten. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Was den Mann so aufgebracht hatte, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Tschentscher habe vor rund 130 Gästen gesprochen.