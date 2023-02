Rettungsdienst Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Niendorf Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Niendorfer Wohnung Von dpa | 06.02.2023, 15:40 Uhr

Zwei Tage nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Wohnung in Hamburg-Niendorf ist ein 42 Jahre alter Mann gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei am späten Freitagabend seine 46 Jahre alte Ex-Freundin in ihrer Wohnung aufgesucht, beleidigt und tätlich angegriffen. Der Frau sei es gelungen, einen Hilferuf an ihre Familie zu senden, woraufhin ihr Bruder (52) wenig später vor Ort erschien.