Die Ermittlungen nach der tödlichen Auseinandersetzung in der Shisha-Bar „El Padrino“ in Hamburg laufen. Foto: Blaulicht-News up-down up-down Großeinsatz am Sonntagmorgen Mann stirbt bei Schlägerei in Hamburger Shisha-Bar – zwei Festnahmen Von Blaulicht-News | 26.03.2023, 10:22 Uhr

In einer Shisha-Bar in Hamburg-Hamm ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. Ein Mann wird tödlich verletzt.