Mann stirbt an Verletzungen: Polizei vermutet Tötungsdelikt Von dpa | 05.03.2023, 13:17 Uhr

In Hamburg-Schnelsen ist am Sonntag ein Mann schwer verletzt worden und kurz darauf gestorben. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikt, sagte ein Polizeisprecher. Passanten hätten den Mann am Morgen auf der Straße vor einer Wohnunterkunft der Stadt gefunden und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten den Verletzten noch reanimiert, ein Notarzt konnte später aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zur Art der Verletzungen, der Identität des Toten oder möglichen Beteiligten konnte der Polizeisprecher zunächst nichts sagen.