Versuchter Mord in Hamburg Mann stach Ex-Freundin Messer in den Kopf: Lebenslange Haft Von dpa | 27.02.2023, 14:23 Uhr

Der Mann griff seine damals 19-jährige Ex-Partnerin an einer Bushaltestelle an. Das Messer blieb in ihrem Kopf stecken. Die Frau überlebte die Tat nur dank einer mehrstündigen Notoperation.