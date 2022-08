Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder up-down up-down Küchenmesser Mann soll Schwester erstochen haben: Prozess vor Landgericht Von dpa | 05.08.2022, 11:10 Uhr

Mit mindestens 80 wuchtigen Hieben soll ein 54 Jahre alter Mann in Hamburg-Bergedorf auf seine eigene Schwester eingestochen und sie so getötet haben. Nun muss sich der Mann für die Tat vor Gericht verantworten. Der Prozess wegen Totschlags beginnt am kommenden Freitag vor dem Landgericht in Hamburg, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag in Hamburg mitteilte.