Vor dem Landgericht Hamburg beginnt am heutigen Freitag (12.00 Uhr) der Totschlagsprozess gegen einen Mann, der mit 80 wuchtigen Messerstichen seine Schwester getötet haben soll. Er soll Mitte Februar in Hamburg-Bergedorf mit einem Küchenmesser in schneller Folge auf den Oberkörper der Schwester eingestochen haben.