Hamburg Mann nach Todessturz von Radler auf S-Bahnhof verhaftet Von dpa | 09.06.2022, 20:47 Uhr

Nach dem tödlichen Sturz eines Radfahrer gegen eine S-Bahn in Hamburg-Ohlsdorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet. Nach umfangreichen Ermittlungen gelte der Deutsche als dringend verdächtig, den Radfahrer am Dienstag auf dem Bahnsteig bewusst angerempelt zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim zuständigen Ermittlungsrichter einen Haftbefehl. Bei der Verhaftung des 62-Jährigen am Flughafen hätten die Ermittler am Donnerstagabend auch Beweismittel sichergestellt. Der Hamburger sei nach der Landung eines Flugzeuges abgeführt worden.