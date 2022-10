Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Mann nach Streit in Hamburg mit Messer verletzt Von dpa | 05.10.2022, 22:59 Uhr

Nach einem Streit soll in Hamburg ein Mann einen anderen mit einem Messer schwer verletzt haben. Wie ein Sprecher des Lagezentrums am Mittwochabend bestätigte, kam es am Nachmittag im Stadtteil Farmsen-Berne zu dem Vorfall. Zuerst hatte die „Mopo“ berichtet.