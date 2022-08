ARCHIV - Das Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Notfall Mann nach Schuss in Bauch in Lebensgefahr Von dpa | 06.08.2022, 11:28 Uhr

In Hamburg ist ein Mann durch einen Schuss in den Bauch lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe des Zwischenfalls in der Nacht zu Samstag waren laut Polizei zunächst unklar - auch, ob es sich um Eigen- oder Fremdverschulden handelte. Die Polizei sei kurz nach Mitternacht informiert worden, sagte ein Sprecher. Jetzt ermittle die Mordkommission. Das Opfer ist laut „Hamburger Morgenpost“ ein 20-jähriger Mann. Der Zwischenfall ereignete sich demnach in einem Wohnhaus im Hamburger Stadtteil Lurup.