Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Mann mit Stichwaffe verletzt: Mutmaßlicher Täter stellt sich Von dpa | 16.09.2022, 15:16 Uhr

Nach einem Angriff auf einen 35-Jährigen im Hamburger Stadtteil Billstedt mit einer Stichwaffe hat sich der mutmaßliche Täter der Polizei gestellt. Der 37-Jährige sei am Donnerstagmorgen auf einer Polizeiwache erschienen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Mann sei erkennungsdienstlich behandelt, aber nicht in Haft genommen worden. Es hätten keine Haftgründe vorgelegen.