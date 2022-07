ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Kriminalität Mann mit Messer im Streit verletzt Von dpa | 23.07.2022, 22:00 Uhr

Ein 44-Jähriger ist in Hamburg-Jenfeld mit einem anderen Mann in Streit geraten und soll diesen dabei mit einem Messer verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sei am Samstag vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Den Polizei-Angaben zufolge wurde er am Bauch und am Bein verletzt - wie schwer, war aber zunächst unklar. Lebensgefahr bestand nicht. Auch sein Alter war zunächst nicht bekannt.