Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Festnahme Mann mit 3,55 Promille von Bundespolizei verhaftet Von dpa | 05.02.2023, 13:42 Uhr

Ein 35-jähriger Mann, der wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde, ist am Samstag in Hamburg stark alkoholisiert von der Bundespolizei festgenommen worden. Die Einsatzkräfte wurden laut Polizeiangaben von Sonntag von Zeugen auf den Mann aufmerksam gemacht. Die Bundespolizei ermittelte daraufhin bei ihm einen Atemalkoholwert von 3,55 Promille. Als die Personalien des Mannes aufgenommen wurden, stellte sich heraus, dass der 35-Jähriger unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht wurde. Nachdem die Bundespolizei den Vorfall erfasst hatte, wurde der Mann in Untersuchungshaft gebracht.