Hamburg Mann in Tonndorf mit Messer verletzt Von dpa | 06.08.2023, 16:04 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung im Hamburger Stadtteil Tonndorf ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer verletzt worden. Gegen Sonntagmittag sei die Polizei in die Straße Am Hohen Hause gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Dort hätten sie einen Mann mit einer Bauchverletzung festgestellt. Er sei in ein Krankenhaus gekommen, aber nicht lebensgefährlich verletzt gewesen. Auch ein Messer sei in dem Zusammenhang festgestellt und eine Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Nähere Angaben machte der Sprecher nicht. Die Kriminalpolizei ermittele. Medien hatten zuvor berichtet.