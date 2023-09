Hamburg Mann in Shisha-Bar erschossen: Mordprozess beginnt Von dpa | 05.09.2023, 02:48 Uhr Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Weil er gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter einen Mann in einer Shisha-Bar erschossen haben soll, muss sich ein 25-Jähriger vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Am Dienstag (13.00 Uhr) beginnt der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem Mord aus Heimtücke vor. Der Polizei zufolge waren Ende Juli 2022 zwei Männer in der Shisha-Bar in Hamburg-Hohenfelde gezielt auf das 27 Jahre alte Opfer zugegangen und einer von ihnen hatte mehrere Schüsse abgegeben. Der 27-Jährige starb aufgrund seiner schweren Verletzungen im Krankenhaus.