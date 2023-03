Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfall Mann in Hamburg mit Schussverletzung in Klinik gebracht Von dpa | 27.03.2023, 17:47 Uhr

Ein Mann ist in Hamburg durch eine Schusswaffe verletzt worden. Eine andere Person habe den Mann in ein Krankenhaus in Wilhelmsburg gebracht, sei aber sofort wieder verschwunden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Montag. Der Verletzte habe sich nicht kooperativ verhalten. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Beamte hätten daraufhin am Montagnachmittag eine umfangreiche Suche nach dem möglichen Tatort und den Hintergründen des Falls gestartet. Dies sei zunächst aber erfolglos geblieben.