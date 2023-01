Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Mann in Hamburg durch Schuss verletzt: Hintergründe unklar Von dpa | 20.01.2023, 05:07 Uhr

Ein Mann ist im Hamburger Stadtteil Osdorf durch einen Schuss verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Freitag mitteilte, trug er eine Wunde am Oberschenkel davon. Rettungskräfte brachten ihn nach der Tat am Donnerstagabend in eine Klinik. Wer auf den Mann geschossen hatte, war zunächst unklar. Das müsse nun im Zuge der Ermittlungen geklärt werden, sagte der Sprecher. Weitere Einzelheiten wie das Alter des Opfers oder die Hintergründe der Attacke waren ebenfalls noch nicht bekannt.