Polizeieinsatz in Hamburg-Wandsbek: Ein 26-Jähriger wurde angeschossen Symbolfoto: Carsten Rehder up-down up-down Keine Lebensgefahr Mann in Hamburg durch mehrere Schüsse an Beinen verletzt Von dpa | 30.04.2023, 08:11 Uhr

In der Nacht zu Sonntag ist ein Mann in Hamburg-Wandsbek durch mehrere Schüsse an den Beinen verletzt worden. Der oder die Täter sind noch auf der Flucht, so ein Polizeisprecher.