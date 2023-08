Schusswechsel Mann in Hamburg auf offener Straße niedergeschossen Von dpa | 26.08.2023, 08:30 Uhr Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Im Hamburger Stadtteil Borgfelde ist ein Mann auf offener Straße von mehreren Schüssen getroffen worden. Er erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Täter sei auf der Flucht, eine Fahndung eingeleitet worden. Demnach hatten Zeugen am späten Freitagabend die Polizei alarmiert, weil sie Schussgeräusche gehört hatten und ein Mann auf dem Boden lag. Das Opfer wurde den Angaben zufolge von zwei Kugeln in die Brust und ins Bein getroffen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurz darauf verstarb. Die Hintergründe der Tat waren zunächst völlig unklar.