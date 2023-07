Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Harburg Mann im Gleisbett am Harburger Bahnhof unterwegs Von dpa | 30.07.2023, 13:27 Uhr

Ein 29-Jähriger hat sich in Hamburg mit einer mehrmaligen Gleisüberquerung am Samstag in Lebensgefahr gebracht. Der Mann sei am Harburger Bahnhof über die Gleise von einem Bahnsteig auf den anderen gewechselt und wieder zurück, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Zugführer eines einfahrenden Metronoms habe den Mann rechtzeitig gesehen und mit einer Schnellbremsung ein Überfahren des Gleisgängers verhindern können, hieß es weiter.