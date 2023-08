Hamburg Mann getötet: Prozess gegen zwei Mitbewohner beginnt Von dpa | 14.08.2023, 00:48 Uhr Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein halbes Jahr nach einer tödlichen Auseinandersetzung in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft beginnt am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht ein Prozess gegen zwei Männer. Die 43 und 51 Jahre alten Aserbaidschaner sollen einen 61 Jahre alten Ukrainer mit einer Metallstange auf Kopf und Oberkörper geschlagen und mit Fußtritten verletzt haben. Wie ein Gerichtssprecher weiter mitteilte, starb er nach der Tat vom 16. Februar in der Notaufnahme eines Krankenhauses.