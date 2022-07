ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Polizeieinsatz Mann flieht vor Polizei und versteckt sich in Kanalrohr Von dpa | 25.07.2022, 09:34 Uhr

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein bewaffneter Mann in einem Kanalisationsrohr versteckt. Der Mann machte am Sonntagnachmittag im Garten seiner Mutter im Stadtteil Winterhude mit einem Klappspaten und Messer bewaffnet einen verwirrten Eindruck, wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen in Hamburg sagte. Anschließend ergriff er die Flucht und sprang dabei in den Rondeelkanal. Vom Kanal aus sei der Mann dann in einen Kanalisationsschacht gekrochen. Einsatzkräfte der Polizei überwältigten den Mann in dem Rohr. Er wurde zur psychischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.