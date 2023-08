U-Bahnhof Lohmühlenstraße Mann fällt in Hamburg ins Gleis und wird gerettet Von dpa | 16.08.2023, 11:03 Uhr Mann stürzt auf U-Bahn-Gleise Foto: Steven Hutchigs/dpa up-down up-down

Ein 63-Jähriger ist am Dienstagabend am Hamburger U-Bahnhof Lohmühlenstraße ins Gleisbett gefallen - konnte aber noch rechtzeitig gerettet werden. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch war der Mann ins Schwanken geraten und in die Gleise gestürzt.