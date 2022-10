Urteilsverkündung im Prozess wegen Totschlages Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Landgericht Mann ersticht Schwester: Knapp sechs Jahre Freiheitsstrafe Von dpa | 19.10.2022, 15:23 Uhr

Weil er seine Schwester mit Dutzenden Messerstichen getötet hatte, ist ein 54-Jähriger in Hamburg zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. „Das, was hier passiert ist, ist etwas Furchtbares“, sagte die Vorsitzende Richterin Birgit Woitas am Mittwoch. Nach Überzeugung des Landgerichts stach der Angeklagte am Morgen des 17. Februar mit einem Küchenmesser wuchtig und in schneller Folge auf die 55-Jährige ein.