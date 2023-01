Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Hamburg Mann erleidet Stichverletzung bei Streit Von dpa | 09.01.2023, 05:20 Uhr

Bei einem Streit in Hamburg ist ein 33-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Die Schwere der Verletzungen war zunächst nicht bekannt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag. Zuvor hatte sich das Opfer am Sonntagabend mit mehreren Personen in einer Wohnung im Stadtteil Wilhelmsburg aufgehalten. Dort sei es zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ihm ein Anwesender in die Schulter gestochen habe. Nach dem mutmaßlichen Täter wurde nach der Tat erfolglos gefahndet. Weitere Einzelheiten und die Hintergründe waren zunächst unklar.