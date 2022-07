ARCHIV - Ein Polizist trägt Handschellen und seine Dienstwaffe bei sich. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild FOTO: Oliver Berg up-down up-down Ermittlungen Mann belästigt Frau auf Nachhauseweg sexuell: U-Haft Von dpa | 18.07.2022, 15:17 Uhr

Ein 23 Jahre alter Mann soll im Hamburger Stadtteil Rotherbaum eine 26 Jahre alte Frau zu Boden gebracht und sexuell belästigt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau am frühen Sonntagmorgen auf dem Nachhauseweg, als ein Unbekannter sie zunächst von hinten unsittlich berührte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wenig später habe er sie angegriffen, zu Boden gerungen und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Weil die Frau dabei den Angaben zufolge laut schrie, wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam - der Mann hörte auf und floh. Bei einer Fahndung wurde der 23-Jährige festgenommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.