Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Mann bei Überfall auf Spielhalle leicht verletzt Von dpa | 09.01.2023, 12:57 Uhr

Bei einem Überfall auf eine Spielhalle in Hamburg-Lohbrügge ist in der Nacht zum Montag ein 36-jähriger Mann leicht verletzt worden. Der Täter habe dem Kunden in der Spielhalle ins Gesicht geschlagen und eine Mitarbeiterin mit vorgehaltener Waffe zum Öffnen der Kasse gezwungen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei der Unbekannte mit einem mittleren dreistelligen Euro-Betrag geflohen. Die Polizei sucht nach Zeugen.