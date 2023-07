Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Übergriffe Mann bei Streit mit Messer verletzt Von dpa | 21.07.2023, 18:10 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Jenfeld soll ein Mann einem anderen Mann während eines Streits mit einem Messer in die Brust geschnitten haben. Der Verletzte habe am Freitagmittag anschließend die Polizei gerufen, die den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später auffand und festnahm, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Nachmittag. Der verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, hieß es.