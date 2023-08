Polizei Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt: Verdächtiger frei Von dpa | 28.08.2023, 15:52 Uhr Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem blutigen Nachbarschaftsstreit in Hamburg-Dulsberg hat die Polizei den Ablauf der Tat bislang nicht klären können. Bei dem Streit am Freitagabend hatte ein 26-Jähriger lebensgefährliche Schnittverletzungen am Bauch erlitten, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Die Beamten hatten am Tatort einen 52-Jährigen festgenommen. Der Türke sei aber wieder freigelassen worden, teilte die Sprecherin mit. Es sei bislang unklar, wie es zu den Verletzungen bei dem 26-Jährigen gekommen sei. Der Verletzte habe noch nicht vernommen werden können. Er schwebe in Lebensgefahr.