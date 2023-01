Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Mann bei Streit am U-Bahnhof mit Messer verletzt Von dpa | 09.01.2023, 17:49 Uhr

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in Hamburg-Rahlstedt ist am Montag einer der beiden mit einem Messer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Messerangreifer sei in seiner Wohnung festgenommen worden.