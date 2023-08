Übergriffe Mann bei Streit am Jungfernstieg lebensgefährlich verletzt Von dpa | 26.08.2023, 10:10 Uhr Blaulicht Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 19-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung zwischen rund 20 Jugendlichen am Hamburger Jungfernstieg lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei nahm 14 Jugendliche vorläufig fest. Hintergründe der Auseinandersetzung seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.