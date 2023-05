Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Mann bei Auseinandersetzung in Park mit Messer verletzt Von dpa | 11.05.2023, 13:32 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in Hamburger Stadtteil St. Georg ist am Mittwochabend ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Nach der Tat im August-Bebel-Park sei das Opfer in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Der Mann hatte ihren Angaben zufolge mehrere Stichverletzungen am Kopf, Rumpf und an der Hand. Lebensgefahr habe nicht bestanden.