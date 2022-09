Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Gewalttat Mann attackiert Mitbewohner mit Messer - schwer verletzt Von dpa | 06.09.2022, 08:20 Uhr

Ein 45-Jähriger soll in Hamburg-Jenfeld seinen Mitbewohner mit einem Messer schwer verletzt haben. Der 50-Jährige wurde mit Schnittverletzungen an der Brust in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der Tatverdächtige wurde demnach nach dem Angriff vom Montagabend gestellt. Er sei geistig eingeschränkt und befinde sich nun in ärztlicher Behandlung, teilte die Polizei weiter mit. Wie es zu der Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern in ihrem Zimmer in einer Unterkunft kam, blieb zunächst unklar.