Mann attackiert: 17-Jähriger verhaftet Von dpa | 05.08.2022, 17:41 Uhr

Die Polizei hat nach einer Attacke auf einen Mann in Hamburg-Hamm einen 17-Jährigen verhaftet. Der Jugendliche sowie sieben Unbekannte sollen Anfang Juli an der U-Bahn „Rauhes Haus“ auf den 24-Jährigen losgegangen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.